У Гонтаревої назвали три системно важливих банки

Правління Національного банку України визначило системно важливими банками на 2017 рік націоналізований «ПриватБанк», державні «Укрексімбанк» і «Ощадбанк», як і роком раніше.

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Як нагадав регулятор на своєму сайті, системно важливими вважаються банки, банкрутство або неналежна робота яких може спровокувати системні ризики для фінансової системи.

У зв'язку з цим Нацбанк застосовує до таких банків у рамках загальноприйнятої світової практики підвищені нормативи ліквідності і капіталу, а також особливий режим нагляду.

Як повідомляв УНІАН, держава через Міністерство фінансів володіє чотирма найбільшими за активами банками: «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укрексімбанк» і «Укргазбанк».

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Відповідно до затвердженої урядом у 2015 році стратегії реформування державного банківського сектора, приватизація «Ощадбанку» і «Укрексімбанку» очікується в середині 2018 року, коли уряд планує продати 20% акцій цих банків. З капіталу «Укргазбанку» держава в рамках стратегії має намір частково або повністю вийти до кінця 2017 року.

Для докапіталізації «ПриватБанку» уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 117 млрд грн.

У лютому поточного року Кабмін вирішив докапіталізувати «Ощадбанк» і «Укрексімбанк» на 3,5 млрд грн і 3 млрд грн, відповідно.