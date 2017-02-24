Гройсман наполягає на створенні Служби фінансових розслідувань

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наполягає на створенні в Україні Служби фінансових розслідувань, однак готовий опрацювати з парламентаріями механізм організації роботи контролюючих органів на найближчу перспективу.

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«Що стосується податкової міліції. Що сталося, те сталося. Є два шляхи, якими ми можемо піти. Перший - відновити роботу податкової міліції і залишити все як є. Але я вважаю, що можна зробити прогресивний крок - створити Службу фінансових розслідувань - цивілізовану та якісну службу», - сказав Гройсман.

Він наголосив, що зараз отримує сотні скарг від бізнесу на роботу всіляких контролюючих органів.

«Близько 80% скарг - це реальний тиск на бізнес і реальний сектор. А ми повинні боротися за те, щоб домагатися економічного зростання», - сказав Гройсман, підкресливши, що неприпустимою є ситуація, коли контролери перетворюються на рекетирів. - Я хочу, щоби ми зібралися на наступному непленарному тижні і визначилися - якщо ми відновлюємо, то на які терміни. Але я вважаю, що завдання - зробити систему контролю якісною та ефективною».

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Як повідомляв УНІАН, з 1 січня поточного року податкова міліція в Україні де-юре опинилася поза законом, оскільки і в уряді, і в парламенті розраховували прийняти закон про створення Служби фінансових розслідувань, яка б акумулювала функції контролю всіх видів фінансово-економічних операцій в країні і дозволила б усунути економічні підрозділи в інших відомствах, включаючи МВС і СБУ.

Однак, незважаючи на те, що концепція закону вже представлена, в остаточній редакції закон так і не був винесений на розгляд парламенту. У зв'язку з цим, ряд парламентаріїв на початку лютого запропонували відновити повноваження податкової міліції в рамках прийняття закону про оподаткування спадщини.

23 лютого проект закону з нормою про податкову міліцію був винесений на розгляд парламенту, проте правка про податкову поліцію не була підтримана в сесійній залі.