Гройсман незабаром представить українцям план розвитку країни до 2020 року

Уряд України закінчує розробку плану середньострокового розвитку країни до 2020 року і має намір найближчим часом його представити.

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«Ми завершуємо роботу щодо середньострокового плану розвитку країни до 2020 року. Найближчим часом будемо виходити на його затвердження», - сказав Гройсман.

Одночасно він закликав парламент затвердити звіт про роботу уряду у 2016 році, який було представлено в середині лютого, як того вимагає законодавство.

Як зазначав глава уряду, представляючи документ на засіданні Кабінету міністрів, ключовими досягненнями у 2016 році стали зростання економіки в цілому за рік на рівні 2,2%, зростання промвиробництва на рівні 2,4% за показника інфляції 12,4%, яка виявилася нижчою за прогнози міжнародних фінансових організацій для України.

Як підкреслив Гройсман, уряд налаштований на те, щоб і у 2017 році, звітуючи, говорили про спільні успіхи і досягнення.

Урядовий прогноз на 2017 рік базується на тому, що зростання економіки становитиме не менше 3% за дефіциті бюджету також 3%, інфляції 8,1% і середньорічного курсу гривні 27,2 грн за 1 долар. Міжнародні фінансові організації та кредитні агентства оцінюють потенційне зростання економіки України на рівні 2-2,5%.