Данилюк заявив про підтримку Мінфіном особливого режиму оподаткування на окупованій території

Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк у Верховній Раді.

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«Моя позиція була щодо десятої правки (щодо відновлення повноважень податкової міліції), а не дев'ятої (про особливий режим оподаткування та звітності для платників податків на окупованій території або лінії зіткнення), і ви це дуже добре знаєте», - сказав міністр, спростовуючи звинувачення в тому, що Мінфін виступав проти дев'ятої поправки, як і проти десятої поправки про поновлення повноважень податкової міліції.

«Дев'ята правка була поставлена на голосування Верховної Ради і не була підтримана. Моя позиція – 9 поправку треба було підтримувати», - додав Данилюк.

За його словами, зараз це питання потрібно врегулювати. «Якщо необхідний подібний законопроект, найближчим часом подамо», - резюмував міністр.

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Вчора, 23 лютого, Верховна Рада не підтримала дев'яту поправку до змін у Податковий кодекс «Щодо оподаткування спадщини», запропоновану парламентським Комітетом з питань податкової та митної політики, також, як і десяту поправку про відновлення повноважень податкової міліції.

Суть дев'ятої поправки в особливому режимі оподаткування та звітності для платників податків, місцезнаходження яких на 14 квітня 2014 року на окупованій території або лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях, і які станом на 1 січня 2017 року не змінили своє місцезнаходження.

Зокрема, поправка передбачає припинення нарахування штрафних санкцій або пені за несвоєчасне погашення певних станом на 14 квітня 2014 року грошових зобов'язань, щодо яких зупинено стягнення.

Також поправка передбачала пільги з податку на нерухомість, плати за землю та єдиного податку, при цьому нараховані і сплачені за період проведення антитерористичної операції суми пропонувалося вважати надмірно сплаченими грошовими зобов'язаннями.

Крім того, пропонувалося заборонити платникам податків, що виробляють алкогольні напої та тютюнові вироби на зазначених територіях, замовляти марки акцизного податку і ввозити на іншу територію свою продукцію.