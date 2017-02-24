"Фундаментальніша праця": Гройсман просить у Ради більше часу для підготовки бюджетної резолюції на 3 роки

Уряд України в рамках переходу на нову систему управління державними фінансами розробляє трирічну бюджетну резолюцію і просить парламент переглянути строки подання та розгляду документа для того, щоб зробити його більш фундаментальним і системним. Про це в ході виступу в парламенті сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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«Ми затвердили середньострокову стратегію розвитку публічних фінансів. Зараз формуємо бюджетну резолюцію, яка передбачає трирічне бюджетне планування. Але ми просили б відстрочити формування та розгляд цієї резолюції, оскільки це резолюція не на рік, а на три роки - це більш фундаментальна праця», - сказав глава уряду.

Довідка УНІАН. Згідно з нормами Бюджетного кодексу, уряд має подати проект Бюджетної резолюції на наступний рік не пізніше середини квітня, а в цілому документ має бути затверджений у першій половині року. Однак у лютому Кабмін прийняв нову стратегію управління держфінансами, яка передбачає зміну макроекономічного планування та прогнозування розвитку держави на період 3-5 років.