Розенко про меморандум з МВФ: остаточного варіанту поки немає, ситуація змінюється щодня

На сьогоднішній день остаточного варіанту меморандуму щодо співробітництва з Міжнародним валютним фондом немає, але ситуація змінюється щодня.

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Про це повідомив журналістам віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

«На сьогоднішній день немає остаточного варіанту меморандуму, узгодженого з МВФ. Ситуація змінюється щодня і те, що друкується в ЗМІ, дуже часто або не відповідає дійсності, або дуже швидко застаріває», - сказав Розенко.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ щодо чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF) об'ємом 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року – після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 млрд дол. До кінця 2016 року Україна розраховувала отримати четвертий транш у розмірі 1 млрд дол., виконавши для цього ключові умови, а саме - прийняла бюджет на 2017 рік і провела націоналізацію найбільшого в країні банку «ПриватБанк».

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Разом з тим, питання засідання Ради директорів щодо українського питання і виділення грошей весь час відкладався - спочатку на січень, потім на початок лютого. Для проведення засідання Україна і Фонд повинні підписати лист про наміри, а потім меморандум, в якому вказувалися б ключові маяки виконання програми реформ на найближчі місяці. Такими маяками, як очікується, будуть проведення земельної реформи та пенсійної реформи.

13 лютого голова Національного банку України Валерія Гонтарева зазначала, що Україна підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом для отримання четвертого траншу кредиту Фонду в розмірі 1 млрд дол. протягом декількох днів.

При цьому директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард в інтерв'ю Reuters зазначала, що Фонд задоволений перебігом переговорів з Україною за програмою реформ і зазначає, що напрямок співпраці задано правильно.