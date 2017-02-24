Суд підтвердив законність ліквідації банку "Софійський"

Донецький апеляційний адміністративний суд підтвердив правомірність рішень Національного банку України про визнання неплатоспроможним банку «Софійський» та про відкликання банківської ліцензії.

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Як повідомляється на сайті НБУ, суд задовольнив скаргу регулятора та Фонду гарантування вкладів на рішення суду першої інстанції та залишив без розгляду позов колишнього власника банку «Софійський» - компанії «Боярбудінвест».

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав ліквідацію банку «Софійський» у квітні 2016 року. З 23 грудня 2015 року в банку працювала тимчасова адміністрація.

За інформацією НБУ, історично банк перебував у Донецьку, однак після початку антитерористичної операції переїхав до Києва, але його кредитний портфель сконцентровано у зоні АТО, що позначилося на ліквідності та платоспроможності банку.

Ключовими власниками банку, за інформацією НБУ, були кияни Олексій Тройніков, Микола і Володимир Ткаченки, а також ще ряд громадян, які проживають у Донецьку.