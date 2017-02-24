Дефіцит бюджету Пенсійного фонду знижується на тлі зростання "мінімалки" - прем'єр

Дефіцит бюджету Пенсійного фонду, обсяг якого перевищує 140 мільярдів гривень, поступово знижується на тлі підвищення з 1 січня поточного року мінімальної зарплати в Україні. Про це сказав прем'єр-міністр України на засіданні тристоронньої соціально-економічної ради.

"Хронічно дефіцитний Пенсійний фонд почав зменшувати свій дефіцит", - сказав глава уряду.

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Він нагадав, що однією з цілей уряду на 2017 рік є проведення ефективної пенсійної реформи, яка дасть можливість сформувати справедливу пенсійну систему в країні.

"У 2017 році ми маємо перейти до справедливої пенсійної системи. Ми будемо її обговорювати, але завдання - забезпечити зростання виплат для пенсіонерів", - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, проведення пенсійної реформи є частиною програми реформ, схваленої МВФ для України в березні 2015 року. Ключовим завданням реформи має стати встановлення справедливого розміру пенсійних виплат з одночасним скороченням дефіциту бюджету Пенсійного фонду, який на поточний момент перевищує 140 мільярдів гривень. Механізм досягнення цих цілей зараз обговорюється. У той же час, він не передбачає обов'язкового підвищення пенсійного віку. За розрахунками уряду, виконати завдання по скороченню дефіциту ПФ можна шляхом детінізації зарплат та зростання кількості платників єдиного соціального внеску - ключового джерела наповнення бюджету Пенсійного фонду.

За даними уряду, рішення про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень виконується сьогодні в повному обсязі як у бюджетній сфері, так і в недержавному секторі економіки.