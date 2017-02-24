У Кабміні заговорили про підвищення "мінімалки" до 5 тисяч

Мінімальна зарплата в Україні вже з 1 січня нинішнього року могла б бути не 3200 гривень, а 5000, повідомляє Обозреватель з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра Павла Розенко.

"Безумовно, я хотів би, щоб вже зараз або з липня, або з наступного півріччя мінімальна заробітна плата була 5000 гривень. Більше того, скажу, що були розрахунки. Експерти робили відповідні розрахунки – можна було впроваджувати мінімальну заробітну плату 5000 гривень вже зараз, з 1 січня робити мінімальну заробітну плату не 3200, а 5000 гривень. Але ми вирішили все-таки перейти на поступовість цього процесу", – заявив Розенко.

Він зазначив, що в квітні-травні стане відомо, як нова "мінімалка" вплинула на економіку.

"Квітень-травень стане тією датою, коли уряд зможе сказати, коли і якими темпами буде надалі збільшуватися розмір мінімальної заробітної плати. Після підбиття перших підсумків впливу підвищення мінімальної заробітної плати ми оголосимо про подальший план підвищення, але сьогодні я бачу лише позитив. Ніяких негативних прогнозів щодо впровадження зарплати в 3200 гривень не справдилося, і ми маємо лише позитивні цифри", – додав віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 грудня прийняла за основу і в цілому розроблений Кабінетом міністрів закон, що дозволяє підвищення з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати вдвічі – до 3,2 тисячі гривень.

Кабінет міністрів України 9 листопада подав на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2017 рік до другого читання. Документ передбачає підвищення з 1 січня мінімальної заробітної плати.