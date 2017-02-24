Нацбанк оприлюднив структуру групи "Приват"

Національний банк України погодив зміни структури власності банківської групи "ПриватБанк", до складу якої станом на 16 грудня 2016 року увійшли 14 учасників.

Згідно з інформацією на сайті регулятора, в тому числі у складі групи під контролем "Приватбанку" знаходяться 5 структур в Латвійській республіці: "PrivatBank", "PrivatLizings", "PrivatConsulting", "Privat Investment", "Amber Real".

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Також у складі групи 2 структури у Великобританії: UK SPV Credit Finance PLC та Ukraine Mortgage Loan Finance Nо.1 Plc.

Крім того, до групи увійшли компанії "Истейтгарант", "Кобос", "Українське бюро кредитних історій", "Ел Ті Груп", "Юридична фірма "А-Лекс", "Приватофис".

Регулятор відзначив, що узгодження складу групи проводилося у зв'язку з придбанням державою частки в капіталі банку, а також у зв'язку з включенням і виключенням низки учасників.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати найбільший банк України-ПриватБанк (Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.

Для докапіталізації "Приватбанку" уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 117 мільярдів гривень, при цьому папери на 25,8 мільярда гривень Нацбанк викупив наприкінці грудня, ще на 1,4 мільярда гривень – у січні поточного року.

На початку лютого голова правління націоналізованого "Приватбанку" Олександр Шлапак заявив, що збиток банку після формування резервів оцінюється в 135 мільярдів гривень.