Держструктури за рік десь "загубили" 2,6 мільярда гривень

Державна аудиторська служба України у 2016 році провела майже 2,7 тисячі перевірок на понад 2,4 тисячі підприємств, установ і організацій, за підсумками яких виявлено втрати фінансових і матеріальних ресурсів на понад ніж 2,6 мільярда гривень.

Читайте такожУ Гонтаревої хочуть заборонити третині аудиторів перевіряти банки

Про це йдеться в публічному звіті про діяльність служби за 2016 рік, опублікованому на офіційному сайті.

Згідно з документом, бюджети всіх рівнів, бюджетні установи і організації, підприємства втратили можливість отримати належні їм доходи в сумі майже 1,3 мільярда гривень, у тому числі бюджетів усіх рівнів - не більше 440,2 мільйона гривень.

Понад 1,9 тисячі підприємств, установ і організацій провели незаконні та нецільові витрати, а також припустилися недостачі матеріальних і фінансових ресурсів на суму понад 1,3 мільярда гривень, у тому числі майже 780,4 мільйона гривень - за операціями з бюджетними коштами.

Також повідомляється, що протягом року Держаудитслужба передала в правоохоронні органи більше 1,4 тисячі ревізійних матеріалів, за результатами яких правоохоронці почали 669 досудових розслідувань.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в листопаді 2015 року своєю постановою дав старт створенню Державної аудиторської служби на базі реорганізованої Державної фінансової інспекції – одного з ключових органів перевірки фінансової діяльності державних підприємств.