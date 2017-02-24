НБУ побачив готовність зростання в банківській системі

Банківська система України після трирічної очищення зазнала якісних змін і готова до зростання, заявила глава Національного банку України Валерія Гонтарєва в ході конференції за участю голів центральних банків країн-членів Міжнародного валютного фонду і Світового банку 23-24 лютого Брюсселі (Бельгія).

"Ми впевнені, що зараз, після трьох років постійної роботи, ландшафт банківської системи зазнав суттєві якісні зміни, а підстави для зростання здорового фінансового сектора закладені", - наводяться слова Гонтаревої в повідомленні на сторінці НБУ в соцмережі Facebook.

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Голова НБУ приділила увагу тим умовам, в яких перебувала Україна перед початком "великого банківського очищення" і підкреслила безальтернативність тих змін, які довелося впроваджувати.

Також Гонтарева поділилася з колегами досвідом одночасного проведення стрес-тестування, очищення і впровадження нових нормативів регулювання.

Довідка УНІАН. В ході очищення банківської системи за 2014-2016 роки і початок 2017 року Національний банк України прийняв рішення про виведення з ринку 90 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 – у 2016-му і три – в 2017 році.