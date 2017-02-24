Українцям дозволили тримати гроші на закордонних рахунках без ліцензій НБУ

Національний банк України дозволив фізичним особам розміщення без індивідуальних ліцензій на зарубіжних рахунках валюти, отриманої за межами країни у формі заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, дивідендів.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №14, яка набуває чинності з 25 лютого.

Згідно з документом, також фізичні особи зможуть без індивідуальних ліцензій інвестувати за кордоном кошти, що знаходяться за межами України, включаючи інвестування із закордонних рахунків, реінвестування, торгівлю фінансовими інструментами на іноземних біржах.

Водночас, регулятор зазначив, що фізособи, як і раніше, повинні отримувати індивідуальні ліцензії НБУ для переведення коштів із України з метою інвестування або розміщення на зарубіжних рахунках, як того вимагає декрет Кабінету міністрів "Про систему валютного регулювання та валютного контролю".

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Нацбанк підкреслив, що можливість розміщення коштів на закордонних рахунках та інвестицій за межі України без індивідуальних ліцензій не звільняє громадян від обов'язку декларувати доходи та платити податки з цих коштів в Україні.

Також повідомляється, що подальша лібералізація валютних операцій фізосіб здійснюватиметься у відповідності з Концепцією валютного регулювання і на підставі нового закону "Про валюту", що розробляється Національним банком спільно з експертами й замінить застарілий декрет Кабміну.

Раніше, з 23 лютого, Нацбанк послабив низку валютних обмежень щодо зовнішньоторговельної діяльності, в тому числі звільнив від обов'язкового продажу валютні надходження від нерезидентів у формі грошового забезпечення для участі в аукціонах або тендерах і підвищив ліміт наявності власної валюти на рахунку клієнта для можливості купувати валюту в 4 рази, до 100 тисяч доларів.

З 9 лютого Нацбанк пом'якшив вимоги до банків на міжбанківському валютному ринку, підвищивши граничний обсяг купівлі валюти та банківських металів за гривні в 5 разів - до 0,5% від розміру регулятивного капіталу банку в еквіваленті з 0,1%, встановлених раніше.

Згідно з концепцією нової моделі валютного регулювання, представленої в грудні 2016 року, НБУ планував на першому етапі валютної лібералізації пом'якшити обмеження за експортно-імпортними операціями і прямими іноземними інвестиціями, в тому числі анонсував поступове скасування обов'язкового продажу валютної виручки, обмеження строків розрахунків за експортно-імпортними контрактами та максимальної суми передоплати за імпортним контрактом. Для фізосіб регулятор у рамках цього етапу планував скасувати обмеження на купівлю готівкової валюти, встановлене зараз у розмірі еквівалента 12 тисяч гривень на день, а також на зняття готівкової валюти з рахунку, що діє на рівні еквівалента 250 тисяч гривень на день.

Переглянути адміністративні обмеження для банків, включаючи граничний обсяг купівлі валюти за власними операціями та хеджування валютних запозичень, а також для юридичних осіб, у тому числі щодо дострокового погашення кредитів нерезидентам і виведення коштів від продажу цінних паперів, регулятор у рамках концепції планував лише на наступному етапі.

На останньому етапі, згідно з концепцією, Нацбанк анонсував скасування ліцензування інвестицій у цінні папери та нерухомість за кордоном для фізичних осіб, юридичних осіб і банків.