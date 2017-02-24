Гривня йде на вихідні з курсом 26,96 за долар

У п'ятницю, 24 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,91/26,96 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,4309/28,4732 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,9766 гривні/доларів, учасники ринку до цього часу уклали 538 угоди на суму 246,88 мільйона доларів.