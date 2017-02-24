Нацбанк ослабив офіційну гривню до 26,97 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2697,6569 (24 лютого – 2690,6286)

100 EUR – 2861,9442 (24 лютого – 2844,8016)

10 RUR – 4,6935 (24 лютого – 4,6813)

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Як повідомляв УНІАН, 24 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,91/26,96 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,4309/28,4732 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,9766 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 538 угоди на суму 246,88 мільйона доларів.