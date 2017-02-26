Кабмін на найближчому засіданні розгляне постанову про товарообіг з "Л/ДНР" – Аваков

Врегулювати товарообмін з окупованими територіями – це необхідність. Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив інтерв'ю програмі «ТСН.Тиждень».

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«Було відповідне рішення РНБО, щоб ми врегулювали це питання, і надані відповідні доручення, і постанови Кабінету міністрів довго-довго готуються однією зі служб – Службою безпеки, і ще однієї зі служб Кабінету міністрів. Настільки довго, що в частини суспільства виникають до цього питання і деякі підозри. Наскільки я знаю, на найближчому засіданні Кабінету міністрів буде винесено проект постанови, який регулює цей товарообмін», - заначив міністр.

Він нагадав, що зараз більшість питань щодо товарообміну регулюється спеціальною постановою Антитерористичного центру, що, за словами Авакова, «для деяких розумних, так скажімо в лапках, і дуже розумних підприємців є вторинним документом, який можна обходити».

При цьому глава МВС висловив думку, що товарообмін з окупованими територіями необхідно заборонити за винятком «критичного імпорту».

«Ну, це буквально не імпорт, тому що окупована територія – це все ж українська територія. Але, будемо називати для простоти "критичний імпорт", який стосується тільки енергетичного вугілля, тільки продуктів і напівфабрикатів металургії для того, щоб заводи працювали. У зворотному боці має і може йти обладнання, не обладнання, а запчастини для ремонту шахтного добувного обладнання і шахтних ліфтів і, можливо, кріпильний матеріал. Тут я невеликий фахівець. Ось ці чотири-п'ять позицій, які ми повинні вирішити. Все інше має бути заборонено», - сказав Аваков.

Також він наголосив, що силові відомства не мають наміру застосувати силовий сценарій проти учасників торговельної блокади.

«Ні поліція, ні Національна гвардія, ніхто з силових відомств не виходив з того, що ми хочемо розігнати це силовим шляхом», - сказав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, по яких вугілля-антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. З 10 лютого поставки вугілля були повністю припинені. Під загрозою опинилося надійне енергопостачання деяких галузей промисловості, зокрема, металургії, і споживачів, мінімум, 9 областей країни, де антрацит використовується для виробництва тепла і світла для населення.

У зв'язку з цим 15 лютого Кабмін ввів надзвичайні заходи на ринку електроенергії, що передбачають скорочення споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи за умови забезпечення повної стабільності роботи енергосистеми країни.