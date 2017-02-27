Гонтарева йде у відставку з посади глави Нацбанку - ЗМІ

Це вже не перша її спроба залишити крісло керівника центробанку. І, швидше за все, цього разу прохання Гонтаревої задовольнять, повідомили РБК-Україна в оточенні президента.

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"Рішення прийнято, шукають нового голову", - повідомили джерела видання.

"Лава запасних" - тих, хто може замінити Гонтареву в НБУ, невелика. У списку претендентів є, кому цю посаду готували давно, наприклад, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Проте є й зовсім несподівані кандидати.

"Рішення щодо неї прийнято. Шукають нового голову, - зазначив співрозмовник РБК-Україна в оточенні президента. - Вона не писала заяву, але заявила складу правління Нацбанку, що йде з посади".

Варто зазначити, що це вже не перша спроба Гонтаревої скласти із себе повноваження глави Нацбанку за понад 2,5 роки роботи в центробанку. Незважаючи на вимоги парламентської опозиції, періодичних мітингів вкладників і проблемних позичальників, конфліктів з власниками банків, президент Петро Порошенко не наважувався подати подання на зняття Валерії Гонтаревої. Цього разу, швидше за все, глава держави задовольнить прохання глави регулятора.