Криза у відносинах: товарообіг Білорусі та Росії впав до 7-річного мінімуму

У 2016 році товарообіг між Білоруссю та Росією склав 26,1 млрд доларів - знизився на 5,2% порівняно з рівнем 2015 року. Ключовий вплив на скорочення товарообігу надав нафтовий фактор, пишуть "Білоруські новини".

З одного боку, Білорусь, не бажаючи продавати нафтопродукти за російськими цінами, різко скоротила постачання палива в Росію. У 2016-му на російський ринок надійшло 268,2 тис. тонн нафтопродуктів, що більш ніж в 3 рази менше порівняно з 2015 роком.

Читайте такожНові акції протесту пройшли в Білорусі: "Ні декрету номер 3! Лукашенко, йди!" (фоторепортаж)У свою чергу, Москва, не домовившись з Мінськом про ціну на газ, в 2016 році скоротила поставки нафти на білоруські НПЗ. За минулий рік Білорусь отримала 18,1 млн тонн нафти, що на 21% менше порівняно з 2015-м.

Ще один фактор, який негативно вплинув на двосторонній товарообіг — продовольчий. Експорт сільгосппродукції та продуктів харчування — важлива стаття двосторонньої торгівлі.

За 2016 рік Білорусь експортувала сільгосппродукції і продуктів харчування на 4,15 млрд доларів, у тому числі в Росію — на 3,7 млрд доларів. Таким чином, на російський ринок в 2016 році припало майже 90% сільгосппродукції і продуктів харчування, що експортуються Білоруссю. Однак через постійні заборони, які вводив Россільгоспнагляд, зростання експорту за цією статтею не відбулось.

Білоруська влада в останні місяці регулярно посилає сигнали Москві, що скорочення двостороннього товарообігу, в тому числі в рамках ЄАЕС, — негативний тренд, і з цим потрібно щось робити.

«Мене це хвилює, я про це кажу, а це викликає якесь нерозуміння або відторгнення в Москві і в Мінську у деяких. Замість того, щоб усувати негатив, вводиться заборона на поставки білоруської яловичини в Росію. Як це розуміти?», - поставив риторичне питання Олександр Лукашенко, приймаючи в лютому губернатора Костромської області.

Кількома місяцями раніше білоруський лідер під час розмови з журналістами регіональних ЗМІ Росії нарікав, що падіння товарообігу в рамках Євразійського економічного союзу може негативно позначитися на перспективах інтеграційного об'єднання.

«Найближчим часом, якщо ми не виробимо нормальний план виходу з цієї ситуації, я боюся, що почнеться деяка дезінтеграція, чого допустити не можна в жодному разі», — попереджав Лукашенко в листопаді минулого року.

Шляхи вирішення проблем в торговельно-економічній сфері Москва і Мінськ шукають вже більше року, проте досі домовленості, які б припинили торгові війни, не досягнуті.

На думку білоруських аналітиків, в основі білорусько-російських конфліктів — погіршення економічної ситуації в регіоні, що сталося внаслідок негативного впливу західних санкцій на Росію.

«Це призвело до відтоку іноземного капіталу з Росії, що сприяло падінню ділової активності в Росії, зниженню доходів російського бюджету. В умовах, коли грошей в російській економіці стало менше, влада почала рахувати кожну копійку, і це призвело спочатку до спору щодо ціни на газ, а потім і до нафтового конфлікту», - зазначив старший аналітик форекс-брокера «Альпарі» Вадим Іосуб.

Проблеми з поставками білоруської м'ясомолочної продукції в Росію, вважає він, можна розглядати як продовження нафтогазового конфлікту і як черговий важіль тиску на Білорусь.