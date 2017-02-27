ЗМІ "відправляють" Гонтареву у відставку, в НБУ спростовують

Цього тижня глава Нацбанку Валерія Гонтарева може бути звільнена. Це підтвердили кілька джерел Экономической правды, наближених до Адміністрації президента.

Зазначається, що Гонтарева хоче звільнитися за власним бажанням, однак наразі президент України Петро Порошенко не готовий її відпускати, оскільки немає нової реальної кандидатури на цей пост.

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"Активним пошуком на Банковій почали займатися минулого тижня. Попередньо, Гонтарева повинна оголосити про свою відставку в четвер, 2 березня", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим в НБУ спростували інформацію про відставку голови Національного банку України Валерії Гонтаревої, заявивши, що вона не відповідає дійсності.

"Національний банк традиційно за місяць повідомляє про майбутні зміни у складі правління. Такого повідомлення не було, а, значить, інформація не відповідає дійсності", - наголошується в коментарі.

За інформацією прес-служби, на даний час всі члени правління НБУ працюють за планом, і у них щільний графік роботи.

Як повідомляв УНІАН, раніше РБК-Украина стало відомо, що після понад 2,5 років роботи в Нацбанку його голова Валерія Гонтарева прийняла рішення піти у відставку.

Варто зазначити, що це вже не перша спроба Гонтаревої скласти з себе повноваження глави Нацбанку. Незважаючи на вимоги парламентської опозиції, періодичних мітингів вкладників і проблемних позичальників, конфліктів з власниками банків, президент Петро Порошенко не наважувався подати подання на зняття Валерії Гонтаревої. Цього разу, швидше за все, глава держави задовольнить прохання глави регулятора.