Вкладникам "Артем-Банку" відновили виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 27 лютого відновив здійснення виплат гарантованих сум відшкодування вкладникам ліквідованого "Артем-Банку".

Згідно з повідомленням на сайті фонду, вкладники можуть в період з 27 лютого по 10 квітня звертатися за виплатами в банки-агенти ПУМБ і "Кредобанк".

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 16 грудня почав ліквідацію "Артем-Банку" на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію фінансової установи.

Фонд гарантування вкладів фізосіб 16 листопада ввів тимчасову адміністрацію в "Артем-Банк" на підставі рішення Національного банку України про визнання фінустанови неплатоспроможним.

Тимчасова адміністрація була введена на один місяць – до 15 грудня 2016 року включно, а тимчасовим адміністратором банку призначений Ілля Лунь.

З початку поточного року "Артем-Банк" став 16-м банком, що НБУ вирішив вивести з ринку.