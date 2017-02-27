Гривня на міжбанку подешевшала до 27,07 за долар

У понеділок, 27 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,03/27,07 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,6060/28,6563 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4641/0,4649 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 27,0481 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 66 угод на суму 33,82 мільйона доларів.