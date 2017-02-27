МВФ знову відкладає рішення щодо кредиту для України

Рада директорів ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду не планує розглядати українське питання найближчого тижня.

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Як наголошується в розкладі засідань, сформованому аж до 6 березня, на порядку денному стоїть лише одне питання - аналіз макрофінансової ситуації.

Раніше глава Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс зазначав, що засідання відбудеться найближчими тижнями, однак точної дати немає. Крім того, Фонд не підтверджував інформацію про візит міністра фінансів України Олександра Данилюка в штаб-квартиру МВФ, раніше поширену ЗМІ з посиланням на джерела в уряді.

Як повідомяв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року – після більш як річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 млрд дол. До кінця 2016 року Україна розраховувала отримати четвертий транш у розмірі 1 млрд дол., виконавши для цього ключові умови, а саме - прийняла бюджет на 2017 рік і провела націоналізацію найбільшого в країні банку «ПриватБанк». Разом з тим, питання засідання Ради директорів щодо українського питання і виділення грошей весь час відкладалося - спочатку на січень, потім на початок лютого, тепер на початок березня.

Для проведення засідання Україна і МВФ повинні підписати листа про наміри, а потім меморандум, в якому вказувалися б ключові маяки виконання програми реформ на найближчі місяці. Такими маяками, як очікується, будуть проведення земельної та пенсійної реформи.