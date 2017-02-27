У десятках українських банків виявили порушення через пов'язаних осіб

Національний банк України виконав вимоги Меморандуму з Міжнародним валютним фондом і завершив в 2016 році процедуру діагностичного обстеження операцій пов'язаних з банками осіб, в ході якого виявив 44 банку, де було ідентифіковано перевищення нормативу максимального розміру кредитного ризику по заборгованості з пов'язаними особами, повідомляється на сайті НБУ.

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Згідно з повідомленням, на початок 2017 року чотири банку із зазначених 44 було виведено з ринку, ще чотири привели норматив у відповідність до вимог НБУ.

Регулятор зазначає, що загалом минулого року провів діагностику 81 банку, ще 18 банків перевірив в 2015 році. Наприкінці 2016 року Нацбанк погоджував трирічні графіки зниження обсягу заборгованості пов'язаних осіб восьми банківських установ. На розгляді знаходяться п'ятнадцять планів-заходів, які надані банками другий і 3-й двадцятки. Протягом 2017 року регулятор очікує отримання останніх тринадцяти графіків приведення нормативу максимального розміру кредитного ризику по заборгованості з пов'язаними з банками особами протягом наступних трьох років.

Як повідомляв УНІАН, значення нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами по банківській системі України за жовтень 2016 року зросла на 1,05 п. п. - до 29,24%, залишаючись вище встановленого Національним банком України допустимого максимуму в 25%.

Раніше в НБУ пояснювали, що зростання значення нормативу обумовлений продовженням роботи регулятора щодо визнання банками операцій з пов'язаними особами.