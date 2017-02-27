У російському ВТБ кажуть, що знайшли покупців на одну з українських "дочок"

14:40, 27 лютого 2017
Фінанси
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У групи ВТБ працюють два дочірні банки в Україні – "ВТБ Банк" (Україна) та "БМ банк".

Ілюстрація REUTERS

У російської групи ВТБ є чотири покупці на український "БМ Банк", до кінця березня ситуація буде зрозуміла, заявив журналістам голова групи Андрій Костін.

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"У нас поки є 4 покупці на "БМ Банк", вони зараз проводять due diligence. Думаю, що угода цілком реальна найближчим часом... Поки ведемо переговори. У нас є бенчмарк, ми б не хотіли зазнати додаткових збитків. Я думаю, що нам треба виходити. Ситуація з "БМ Банком" до кінця березня буде зрозуміла", — сказав Костін в понеділок в рамках інвестфоруму в Сочі, передає РИА Новости.

Відповідаючи на питання про потенційних покупців, голова ВТБ сказав: "Це місцеві бізнесмени, українські пропозиції".

"Якщо не вийде, то будемо приєднувати його до банку ВТБ ("ВТБ Україна" — ред.) З ним складніше, він більший банк, там потрібно більше коштів для його придбання", — додав Костін.

Він зазначив, що Нацбанк України не перешкоджає проведенню операції. "Ми не бачимо якихось особливих ліній опору. Хоча чутки про прийдешні зміни в Нацбанку можуть породити додаткові проблеми. (Арсенія) Яценюка називають в якості одного з претендентів. Поки нам ніхто не заважає це робити, всупереч заявам деяких політиків", — сказав він.

У групи ВТБ працюють два дочірні банки в Україні – "ВТБ Банк" (Україна) та "БМ банк". Група шукає покупців на свої українські активи.

В середині лютого Костін говорив, що процес переговорів про продаж українського бізнесу ВТБ йде "досить живенько", проте про терміни можливих угод говорити рано.

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