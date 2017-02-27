Міністр фінансів: різкого підвищення "мінімалки" в найближчому майбутньому не буде

Міністр фінансів Олександр Данилюк виключає різке підвищення мінімальної заробітної плати в найближчому майбутньому.

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Про це він заявив в інтерв'ю Liga.net.

"Є певний ліміт. Один раз так ми зробили, але не можна закривати очі на інші проблеми. Ключове завдання - реформування ДФС і підвищення довіри з боку платників податків", - сказав Данилюк.

За його словами, після торішнього дворазового підвищення мінімальної зарплати до 3200 гривень, надходження до бюджету від зборів ПДФО та єдиного соцвнеску зросли. Але комплексну оцінку ефекту від "експерименту 3200" Данилюк вважає передчасною.

Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2017 року зросла в два рази - до 3,2 тис. грн (у погодинному розмірі - 19,34 грн).