ЗМІ повідомили про майбутню відставку Данилюка, Мінфін спростовує

Міністр фінансів України Олександр Данилюк не має наміру йти у відставку і продовжує працювати над втіленням важливих для країни реформ.

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Про це на запит УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Як наголошується в повідомленні, можливими причинами помилкових повідомлень у ЗМІ про майбутню відставку Данилюка може бути спротив реформам, які проводить Міністерство фінансів.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про майбутню відставку керівника Національного банку України Валерії Гонтаревої і міністра фінансів Олександра Данилюка.

У прес-службі НБУ повідомили, що інформація про відставку Гонтаревої не відповідає дійсності.