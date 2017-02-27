ЗМІ повідомили про майбутню відставку Данилюка, Мінфін спростовує
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про майбутню відставку керівника Національного банку України Валерії Гонтаревої і міністра фінансів Олександра Данилюка.
Міністр фінансів України Олександр Данилюк не має наміру йти у відставку і продовжує працювати над втіленням важливих для країни реформ.
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Про це на запит УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.
Як наголошується в повідомленні, можливими причинами помилкових повідомлень у ЗМІ про майбутню відставку Данилюка може бути спротив реформам, які проводить Міністерство фінансів.
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про майбутню відставку керівника Національного банку України Валерії Гонтаревої і міністра фінансів Олександра Данилюка.
У прес-службі НБУ повідомили, що інформація про відставку Гонтаревої не відповідає дійсності.