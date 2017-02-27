В "ЛНР" заявили, що їх "офіційною" валютою стане російський рубль

З 1 березня основною грошовою одиницею в самопроголошеної "Луганської народній республіці" стане рубль, повідомляє телеканал Дождь.

"Рубль стає офіційною грошовою одиницею в "ЛНР" в цілях вживання заходів зі стабілізації фінансово-грошової системи, а також у зв'язку із здійсненням фінансових операцій на території так званої Луганської народної республіки переважно в російських рублях", - йдеться в повідомленні.

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"Постанова" набуває чинності з 1 березня 2017 року. "Державний банк ЛНР" матиме щодня інформувати про офіційний курс російського рубля відносно гривні, долару та євро, йдеться в "документі".

18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "паспортів" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР". Згідно з указом російського президента, "документи" будуть визнаватися тимчасово, на період до врегулювання ситуації в окупованих районах Донецької і Луганської областей України на підставі Мінських угод"".