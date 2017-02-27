Голова Мінфіну заявив, що ДФС стримує економічне зростання

Міністр фінансів Олександр Данилюк вважає, що політика, якої дотримується Державна фіскальна служба, стримує економічне зростання країни.

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Про це він заявив в інтерв'ю Liga.net.

"ДФС намагається вирішувати короткострокові завдання зі збору податків, а в довгостроковій перспективі робить державі тільки гірше, стримуючи економічне зростання", - заявив Данилюк.

Міністр зазначив, що голова ДФС Роман Насіров не звітує перед ним про виконання ключових показників ефективності KPI. Неправомірні перевірки та нарахування все ще практикуються податківцями, упевнений міністр.

"Поки вони звітують вибірково: показують те, що їм вигідно. Повної картини ми не бачимо. Збір податків виконується, але незрозуміло, вони притиснули бізнес, або може десь ПДВ не відшкодували", - підкреслив Данилюк.

Нагадаємо, раніше міністр Данилюк звинуватив очолювану Романом Насіровим фіскальну службу в корупції і заявив, що допускає звільнення голови ДФС. Данилюк також повідомив, що звернувся до вищого корпусу Держслужби з проханням провести розслідування поїздки Насірова на інавгурацію президента США Дональда Трампа 20 січня.