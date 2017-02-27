У Кабміні підрахували, скільки додаткових інвестицій принесе вільна торгівля з Канадою

Україна після набуття чинності угоди про вільну торгівлю з Канадою зможе нарощувати свій експорт до цієї країни на 0,6 млн дол. щорічно, а також у середньостроковій перспективі може розраховувати на додаткові інвестиції в розмірі щонайменше 36 млн дол.

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Про це повідомляється на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Facebook.

«Насамперед, ми очікуємо щорічного зростання українського експорту до Канади на 0,6 млн дол. Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну в середньостроковій перспективі збільшиться щонайменше на 36 млн дол. (+ 56%). Прогнозується створення нових робочих місць у будівництві, промисловості і торгівлі», - йдеться в повідомленні.

Також у Мінекономрозвитку висловили сподівання на якнайшвидшу ратифікацію угоди парламентами обох країн, після чого угода набуде чинності.

Як повідомляв УНІАН, нижня палата парламенту Канади 14 лютого, як і планувалося раніше, ратифікувала Угоду про зону вільної торгівлі з Україною, яку підписано в липні 2016 року і яка дає змогу зняти до 98% торгових обмежень і митних зборів у взаємній торгівлі.

Наразі текст угоди фокусується на товарному експорті та імпорті, проте вже через два роки сторони зможуть переглянути умови торгівлі та внести до переліку послуги, а також механізми захисту інвестицій. Крім того, відразу після ратифікації і набуття чинності угоди українські товаровиробники зможуть експортувати до Канади всі промислові товари, крім легкових автомобілів, які потрапляють під спеціальні умови лібералізації, а також широкий спектр сільськогосподарської продукції, окрім м'яса птиці, молочної продукції, яєць, сирів і цукру, які також обмежуються тарифними квотами.

У Мінекономрозвитку розраховують, що український парламент зможе ратифікувати угоду вже найближчими тижнями.