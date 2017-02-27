НБУ знову опустив офіційну гривню нижче 27 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 28 лютого Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2705.3672 (27 лютого – 2697.6569)

100 EUR – 2864.1723 (27 лютого – 2861.9442)

10 RUR – 4.6695 (27 лютого – 4.6935)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 27 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,03/27,06 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,4309/28,4732 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 грн/рубль.