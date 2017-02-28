ГПУ вручила керівництву "Дельта банку" підозри в розкраданні 1,7 мільярдів гривень - Луценко
Департаментом у сфері економіки ГПУ вручено підозру голові ради директорів "Дельта банку" Олені Поповій та ще трьом особам за розкрадання 1,7 млрд грн коштів банку.
Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, в зоні уваги слідства, зокрема, укладання завідомо збиткових для "Дельта банку" договорів, згідно з якими 150 млн доларів були перераховані зловмисниками на підконтрольні підприємства.
Читайте такожЛіквідацію "Дельта Банку" продовжили на 2 роки
"Родзинка банкірів - виведення грошей на ТОВ "Бонні і Клайд" з подальшою втечею всіх аферистів за кордон. Ну що ж, ті добігалися. І цих рано чи пізно зловимо", - резюмував Луценко.
Довідка УНІАН.Фонд гарантування приступив до ліквідації «Дельта Банку» - найбільшого неплатоспроможного банку 8 жовтня 2015 року. З 2 березня 2015 року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.
«Дельта Банк» працював на ринку України з 2006 року і входив до групи найбільших банків. Основними акціонерами банку були бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою в 29,39%.