ГПУ вручила керівництву "Дельта банку" підозри в розкраданні 1,7 мільярдів гривень - Луценко

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, в зоні уваги слідства, зокрема, укладання завідомо збиткових для "Дельта банку" договорів, згідно з якими 150 млн доларів були перераховані зловмисниками на підконтрольні підприємства.

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"Родзинка банкірів - виведення грошей на ТОВ "Бонні і Клайд" з подальшою втечею всіх аферистів за кордон. Ну що ж, ті добігалися. І цих рано чи пізно зловимо", - резюмував Луценко.

Довідка УНІАН.Фонд гарантування приступив до ліквідації «Дельта Банку» - найбільшого неплатоспроможного банку 8 жовтня 2015 року. З 2 березня 2015 року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

«Дельта Банк» працював на ринку України з 2006 року і входив до групи найбільших банків. Основними акціонерами банку були бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою в 29,39%.