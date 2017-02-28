МВФ сподівається закінчити переговори щодо третього траншу Україні наступного тижня

Про це повідомила прес-служба МВФ на запит "Голосу Америки".

«Досягнуто значного прогресу в ухваленні рішень, які були умовою завершення третього перегляду з боку МВФ. Триває обговорення питань, що лишились», - йдеться у повідомленні фонду.

МВФ сподівається, що всі питання, які лишаються неузгодженими, будуть вичерпані вже незабаром.

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«Ми сподіваємось наступного тижня запропонувати Раді директорів завершення перевірки», - повідомляє прес-служба організації.

Прес-служба МВФ відмовилась коментувати можливу відставку Валерії Гонтарєвої з посади глави Національного банку України.

«Ми не коментуємо чутки», - сказано у повідомленні.

Раніше стало відомо, що Рада директорів ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду не планує розглядати українське питання найближчого тижня.

Як повідомяв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року – після більш як річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 млрд дол. До кінця 2016 року Україна розраховувала отримати четвертий транш у розмірі 1 млрд дол., виконавши для цього ключові умови, а саме - прийняла бюджет на 2017 рік і провела націоналізацію найбільшого в країні банку «ПриватБанк». Разом з тим, питання засідання Ради директорів щодо українського питання і виділення грошей весь час відкладалося - спочатку на січень, потім на початок лютого, тепер на початок березня.

Для проведення засідання Україна і МВФ повинні підписати листа про наміри, а потім меморандум, в якому вказувалися б ключові маяки виконання програми реформ на найближчі місяці. Такими маяками, як очікується, будуть проведення земельної та пенсійної реформи.