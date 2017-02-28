Фонд гарантування з 1 березня відновить виплати вкладникам "Платинум Банку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 1 березня відновить виплати вкладникам «Платинум Банку».

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Як повідомила прес-служба фонду, вкладники можуть звертатися до установ банків-агентів - «Правекс-Банку», «Альфа-Банку», «Кредобанку», «Укргазбанку», «ПУМБ» «ТАСкомбанку», «Південного» в залежності від адреси проживання, зазначеної у договорі з «Платинум Банком».

Фонд нагадав, що виплати проводяться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більш як 200 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав «Платинум Банк» неплатоспроможним 11 січня.

«Платинум Банк» (раніше «Міжнародний іпотечний банк») працює на ринку України з 2005 року.

За даними звітності НБУ на 1 жовтня 2016 року, за обсягом активів банк займав 22-е місце серед 100 працюючих в Україні банків.

НБУ визнав власниками істотної участі «Платинум Банку» Бориса Кауфмана і Григорія Гуртового.