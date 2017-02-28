"Ощадбанк" зберігатиме запаси готівки НБУ

Національний банк України уповноважив державний «Ощадбанк» здійснювати операції з запасами готівки регулятора, в тому числі забезпечувати банки регіонів готівкою і приймати від них надлишки.

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Як повідомляється на сайті НБУ, таким чином він делегував частину функцій, які сьогодні виконує в регіонах, в рамках реалізації Концепції організації готівкового обігу в Україні, щоб поступово перейти від частково контрольованої моделі організації готівкового обігу на делеговану.

Регулятор відзначив, що під час відбору «Ощадбанк» письмово звернувся з пропозицією стати уповноваженим банком, при цьому ця фінустанова на 100% належить державі, має банківську ліцензію, більш ніж 10-річний досвід операцій з перевезення грошово-валютних цінностей та інкасації, а також розгалужену мережу підрозділів.

Також повідомляється, що прийняте рішення є підставою для укладення договору між Національним банком та «Ощадбанком» про зберігання запасів готівки регулятора під відповідне забезпечення.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.