Гривня впала на міжбанку до 27,21 за долар

У вівторок, 28 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,15/27,21 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Читайте такожУ Кабміні спрогнозували, що буде з гривнею цього року

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,7464/28,8099 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4641/0,4649 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 27,1572 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 182 угоди на суму 100,36 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 27 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,03/27,06 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,4309/28,4732 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 грн/рубль.