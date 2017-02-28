Журналісти підрахували середній розмір хабара в Україні (інфографіка)

Середній розмір хабара в Україні становить 1350 євро при середній зарплаті у 144 євро.

Про це йдеться у проекті "Громадського", що охоплює Україну, Росію, Білорусь, Молдову, Грузію, Вірменію та Азербайджан.

Як зазначається, в Україні найбільша кількість антикорупційних установ серед країн Східної Європи.

Так, в нашій країні їх вже 6, у Вірменії - 5, у Білорусі, Росії та Молдові по 3, у Азербайджану 2 та у Грузії - 1.

Україна і Росія займають 131 місце за Індексом сприйняття корупції, який щорічно визначає міжнародна організація Transparency International.

При цьому Грузія, в якої лише одна антикорупційна установа, займає 44 місце.

Також наголошується, що середній розмір хабара у Росії становить 3200 євро при середній зарплаті у 493 євро.

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У Молдові хабар становить 113 євро при зарплаті 215 євро,а у Азербайджані хабар сягає 50-100 євро при середній зарплаті 250 євро.