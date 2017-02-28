Кабмін має намір завтра прийняти рішення про порядок ввезення-вивезення товарів із зони АТО

Кабінет міністрів України має намір завтра, 1 березня, ухвалити рішення про порядок ввезення-вивезення товарів із зони АТО, особливо вугілля, що видобувається на непідконтрольній території.

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Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час спеціальної наради з представниками металургійної галузі.

«Завтра (1 березня - УНІАН), ми ухвалимо рішення щодо критичних позицій, які важливі для економіки і для забезпечення енергетичної незалежності нашої країни. І це буде правило, яке регламентуватиме критичну, невелику кількість потрібних компонентів», - сказав очільник уряду.

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Як повідомляв УНІАН, необхідність прийняття рішень зумовлена організованою на Донбасі вугільною блокадою. Її метою спочатку було зупинення контрабанди, яка переправляється через лінію розмежування. Разом з тим з часом, блокада призвела до повної зупинки поставок вугілля, що видобувається на непідконтрольній території, але в рамках роботи підприємств, які зареєстровані в Україні і платять податкові відрахування в український бюджет.

За підрахунками об'єднання підприємств «Укрметалургпром», прямі втрати від вугільної блокади становитимуть за підсумками року близько 3,5 млрд дол. Крім того, блокада змушує купувати вугілля за валюту на зовнішніх ринках. Найбільш очевидним є ринок Росії. Однак закупівля російського вугілля не представляється можливою з політичних причин, оскільки Росія веде війну проти України, і з економічних причин. За інформацією низки українських металургійних підприємств, російський кокс вже подорожчав на 37%, що робить виробництво українського чавуну на такому імпортному вугіллі нерентабельним.