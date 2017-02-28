Фонд гарантування заявив про загрозу втрати майна "Родовід Банку"

Апеляційний суд Києва 2 березня буде розглядати справу про скасування арешту належить неплатоспроможного "Родовід Банку" бізнес-центру в м. Дніпро по вул. Старокозацкой.

Як повідомила прес-служба фонду, скасування арешту фактично призведе до втрати банком зазначеного майна.

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Фонд нагадав, що його представник зміг зайти в зазначене приміщення в р. Дніпро з допомогою прокуратури та спецпідрозділу КОРД, проте зустрів фізичний опір з боку колишніх пов'язаних осіб банку, які намагаються зберегти контроль над об'єктом нерухомості.

Як повідомляв УНІАН, правління Національного банку України за погодженням з Міністерством фінансів, як власником державного санаційного "Родовід Банку", прийняв рішення про визнання його неплатоспроможним та передачу до Фонду гарантування 26 лютого 2015 року в рамках Стратегії розвитку державних банків.

"Родовід Банк" був докапіталізований державою в 2009 році на 8,4 мільярда гривень і ще на 3,95 мільярда гривень в 2011 році, коли набув статусу санаційного банку. За 7 років перебування у власності держави банк не врегулював питання проблемних активів і не розвинув успішну санаційну модель.