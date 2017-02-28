Гривня закрила міжбанк на рівні 27,20 за долар

У вівторок, 28 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,15/27,20 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,7844/28,8347 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,1637 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 502 угод на суму 241,36 мільйона доларів.