Профіцит держбюджету в січні зріс в 6 разів

Про це повідомляється на сайті Державної казначейської служби України.

Згідно з наведеними даними, зведений бюджет у січні зведений з профіцитом на рівні 25,018 мільярда гривень, що в 2,8 рази вище профіциту за січень минулого року на рівні 9,023 мільярда гривень.

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Також повідомляється, що профіцит місцевих бюджетів за підсумками січня становив 9,263 мільярда гривень.

Раніше в Держказначействі повідомили, що держбюджет у січні отримав 59,444 мільярда гривень доходів, що на 38,7% вище планового показника на цей період на рівні 42,861 мільярда гривень і в 2 рази перевищує показник за січень 2016 року.

Згодом голова Держказначейства Тетяна Слюз пояснила, що перевиконання держбюджету в січні по доходам зумовлено затримкою з відшкодуванням ПДВ, інфляційними процесами і підвищенням мінімальної заробітної плати.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету в 2016 році склав 70,130 мільярда гривень, що в 1,6 рази перевищує показник дефіциту за попередній рік на рівні 45,167 мільярда гривень, однак нижче встановленого граничного обсягу на рівні 83,694 мільярда гривень.

З урахуванням оцінок номінального ВВП України за 2016 рік, оприлюднених Національним банком України, на рівні 2,358 трильйона гривень, річний дефіцит держбюджету становив 3% ВВП.

Держбюджет України на 2017 рік передбачає доходи розміром 731 мільярда гривень, витрати – 800 мільярдів гривень, граничний рівень дефіциту – 77,5 мільярда гривень, що становить 3% ВВП.