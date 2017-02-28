Нацбанк ослабив офіційну гривню до 27,16 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 березня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2716,3714 (28 лютого – 2705,3672)

100 EUR – 2878,5388 (28 лютого – 2864,1723)

10 RUR – 4,6864 (28 лютого – 4,6695)

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Як повідомляє УНІАН, 28 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,15/27,20 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,7844/28,8347 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,1637 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 502 угод на суму 241,36 мільйона доларів.