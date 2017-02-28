Іноземні інвестиції в Україну зросли на 17%

Іноземні інвестори вклали в економіку України у 2016 році 4,406 мільярда доларів США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), що на 642 млн. доларів, або на 17,1%, більше показника за 2015 рік на рівні 3,764 мільярда доларів, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Держстат не призводить загальну оцінку обсягів акціонерного капіталу на звітну дату, як і звичну розбиття даних на надходження нових інвестицій, відтік за період і переоцінку, але при цьому обіцяє оприлюднити більше інформації про інвестиції 30 березня.

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Згідно з наведеними даними, в 2016 році інвестиції надходили з 77 країн світу, при цьому основними інвесторами, на яких припало майже 70% загального обсягу інвестицій стали Росія – 1,667 мільярда доларів, Кіпр – 427,7 мільйона доларів, Великобританія – 403,9 мільйона доларів, Нідерланди – 255 мільйонів доларів та Австрія – 249,9 мільйона доларів.

За інформацією Держстату, найбільші обсяги прямих інвестицій було спрямовано на фінансову та страхову діяльність – 2,825 мільярда доларів, торгівлю та ремонт автотранспорту – 524,9 мільйона доларів та промисловість – 475,2 мільйона доларів.

Також повідомляється, що обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) підприємств – резидентів України в економіку країн світу в 2016 році склав 20,7 мільйона доларів, що на 25,8% менше показника за 2015 рік на рівні 27,9 мільйона доларів.

У 2016 році українські підприємства здійснили вкладення прямих інвестицій в 15 країн світу, при цьому найбільші обсяги припали на Кіпр, Віргінські острови, Австрію та РФ.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 жовтня 2016 року склав 45,152 мільярда доларів, що на 2,618 мільярда доларів, або на 6,2%, більше показника на початок року на рівні 42,535 мільярда доларів.

У січні-вересні в акціонерний капітал нерезидентів надійшло 3,801 мільярда доларів нових інвестицій, при цьому відтік за період склав 459,3 мільйона доларів. Негативний вплив негативної переоцінки інвестицій склало 724,4 мільйона доларів, у тому числі негативна курсова різниця – 657,2 мільйона доларів.