Розенко доручив обрахувати точну вартість осучаснення пенсій

Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, йдеться у повідомленні прес-служби КМУ.

Розенко повідомив, що станом на кінець лютого, доходи до Держбюджету від податків збільшилися на 50% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, до місцевих бюджетів - на 70% (в першу чергу надходження від ПДФО).

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Також на 43% в порівнянні з попереднім роком зросли надходження і до Пенсійного фонду .

«Це на 22% більше, ніж, наголошую, було заплановано. І якщо ми збережемо такі темпи, якщо бізнес і економіка будуть нам показувати такі результати, насамперед, по детінізації, ми зможемо реально говорити про запровадження додаткових програм соціального захисту. Насамперед, цей додатковий ресурс потрібно спрямувати на посилення соціального захисту пенсіонерів – осучаснення пенсій», - сказав він.

«Тому я доручаю Мінсоцполітики і Пенсійному фонду в найкоротші терміни напрацювати механізм дійсно справедливого осучаснення пенсій і обрахувати конкретний ресурс, який нам потрібен, щоб провести таке осучаснення пенсій», - зазначив Павло Розенко.