Розенко доручив обрахувати точну вартість осучаснення пенсій
За умови збереження темпів зростання надходжень до Держбюджету України та бюджету Пенсійного фонду України внаслідок підвищення розміру мінімальної заробітної плати, осучаснення пенсій можна буде здійснити вже найближчим часом.
Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, йдеться у повідомленні прес-служби КМУ.
Розенко повідомив, що станом на кінець лютого, доходи до Держбюджету від податків збільшилися на 50% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, до місцевих бюджетів - на 70% (в першу чергу надходження від ПДФО).
Читайте такожУ меморандумі з МВФ немає зобов'язань про підвищення пенсійного віку - Гройсман
Також на 43% в порівнянні з попереднім роком зросли надходження і до Пенсійного фонду .
«Це на 22% більше, ніж, наголошую, було заплановано. І якщо ми збережемо такі темпи, якщо бізнес і економіка будуть нам показувати такі результати, насамперед, по детінізації, ми зможемо реально говорити про запровадження додаткових програм соціального захисту. Насамперед, цей додатковий ресурс потрібно спрямувати на посилення соціального захисту пенсіонерів – осучаснення пенсій», - сказав він.
«Тому я доручаю Мінсоцполітики і Пенсійному фонду в найкоротші терміни напрацювати механізм дійсно справедливого осучаснення пенсій і обрахувати конкретний ресурс, який нам потрібен, щоб провести таке осучаснення пенсій», - зазначив Павло Розенко.