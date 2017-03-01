Реальна зарплата в Україні за місяць скоротилася на 8,3%

Реальна заробітна плата в Україні в січні 2017 року скоротилася порівняно з попереднім місяцем на 8,3%, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

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При цьому порівняно з січнем 2016 року реальна зарплата зросла на 21,4%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в січні скоротилася на 7,2% порівняно з груднем минулого року і становить 6008 грн. Це значення в 1,9 раза вище за рівень мінімальної заробітної плати в Україні, яка становить 3200 грн.

Прес-служба Держстату зазначила, що порівняно з січнем 2016 року середня номінальна зарплата зросла на 37,7%.

Найвищі середні зарплати в січні 2017 року зафіксовано на авіаційному транспорті – 27,252 тис. грн, фінансової й страхової діяльності – 11,092 тис. грн та у сфері інформації й телекомунікацій – 10,210 тис. грн.

Найменший рівень середньої зарплати в січні зафіксовано в сфері поштової та кур'єрської діяльності – 3,328 тис. грн.

Дані розраховані без урахування тимчасово окупованої Росією території Криму і частини зони АТО.

Як повідомляв УНІАН, реальна заробітна плата в Україні в 2016 році перевищила показник 2015 року на 11,6%. Середня номінальна зарплата штатного працівника в грудні 2016 року зросла на 19,8% порівняно з листопадом і становить 6475 грн.