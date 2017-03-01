У Кабміні пропонують спростити процедуру реєстрації платників ПДВ та єдиного податку

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує уряду затвердити, а парламенту ухвалити зміни до Податкового кодексу України, суть яких в тому, щоб спростити процедуру реєстрації та перереєстрації платників податку на додану вартість (ПДВ) та єдиного податку.

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Про це йдеться в проекті закону, розробленому Мінекономрозвитку та оприлюднено на сайті міністерства.

Згідно з пояснювальними документами до проекту закону, його основне завдання - дозволити реєстрацію суб'єктів господарювання як платників ПДВ на підставі заяв, поданих до контролюючого органу в електронній формі з електронним підписом, скоротити до одного дня час обробки заяв про реєстрацію платників ПДВ та/або єдиного податку, скасувати необхідність перереєстрації платника ПДВ у разі зміни місця проживання або особистих даних.

«Водночас, проект закону має пройти зовнішнє погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством соціальної політики України, Державної регуляторної службою України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України», - відзначається в пояснювальній записці до законопроекту. У ній також сказано, що проект закону входить до загального пакету документів, який готує уряд України в рамках покращення позиції нашої країни в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business, де Україна в 2016 році піднялася на 3 пункти – до 80-го місця з 83-го. Найбільший прогрес Україна показала у спрощенні відкриття бізнесу (20-е місце з 190), найгірший – у сфері боротьби з корупцією (140-е місце з 190).

За планом уряду, цього року наша країна може увійти у ТОП-50 рейтингу Doing Business, а в 2018 році – в ТОП-20. Однак для цього необхідно ухвалити значний пакет законопроектів – більш як 30, частину з яких вже зареєстровано в парламенті, а частина має бути затверджена урядом.