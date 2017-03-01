Зростання зарплат відчули близько 4 мільйонів українців - Гройсман

Зростання заробітної плати в Україні з початку року вже відчули близько 4 млн українців, повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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«За нашими підрахунками 4 млн українських громадян вже отримали підвищені зарплати», - сказав Гройсман.

За його словами, наступний крок - представити громадянам справедливу пенсійну систему.

«У 2017 році ми повинні представити справедливу пенсійну систему з підвищенням пенсій. Щоб кожен пенсіонер був захищений. І ми її представимо», - сказав очільник уряду.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня цього року в Україні набула чинності норма про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн. Додатковий обсяг бюджетних витрат на забезпечення підвищення мінімальної зарплати, за оцінками уряду, становитиме понад 40 млрд грн. Крім того, з початку року набули чинності законодавчі норми, якими з-поміж іншого передбачається введення штрафу за виплату зарплат «у конверті» в розмірі 100 мінімальних заробітних плат.

За оцінками уряду, дотримання норми про підвищення мінімальної зарплати дасть змогу не тільки вивести соціальне забезпечення громадян країни на новий рівень - шляхом поліпшення умов оплати праці та підвищення рівня доходів, а й вивести з тіні той сектор економіки, де виплачуються зарплати в конвертах. Крім того, це додасть 0,5% до річного зростання ВВП, який за підсумками 2017 року прогнозується на рівні не менш як 3%.