Мін'юст запустив онлайн-послугу відкриття і закриття фізосіб-підприємців

Міністерство юстиції запустило онлайн-послугу відкриття і закриття фізичних осіб-підприємців, внесення змін до відомостей про діючі ФОП, відкриття юридичних осіб і внесення відомостей про них до єдиного державного реєстру на сайті «Будинок юстиції» та виконавчому урядовому порталі.

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Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко на засіданні уряду в середу.

«Зараз на сайті «Будинок юстиції» й на нашому виконавчому урядовому порталі стала реальною можливість відсьогодні в повноцінному режимі зареєструвати в онлайн-форматі ФОП», - сказав Петренко.

За його словами, Мін'юст також запустив онлайн-послугу відкриття юридичних осіб, що дозволить уникнути черг і спростити бюрократичні процедури для підприємців.

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«Що стосується юридичних осіб, ми також даємо можливість їх відкриття онлайн. Ще одна послуга – це внесення відомостей про юрособу до єдиного державного реєстру. Це сотні тисяч людей, які ходили і стояли в чергах», - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції запустило онлайн-сервіс державних послуг «Будинок юстиції», який дозволяє зареєструвати громадську організацію, друкований засіб масової інформації, відкрити або закрити фізичну особу-підприємця, подати заяву на повторну видачу втрачених документів, а також одержати інформацію з державних реєстрів.

За словами міністра соцполітики Андрія Реви, в період з 1 грудня по 20 лютого в Україні закрилися 331,1 тис. фізосіб-підприємців, проте переважна їх більшість не вели жодної діяльності й не сплачували податків.