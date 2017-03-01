Кабмін затвердив бюджет Фонду соціального страхування

Кабінет міністрів України затвердив бюджет Фонду загальнообов'язкового соціального страхування на 2017 рік. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

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При цьому в ході засідання деталі прийнятого бюджету фонду не були озвучені ані міністром соціальної політики Андрієм Ревою, ані прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Як повідомляв УНІАН, бюджет Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, що створюється шляхом реорганізації фондів соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та з тимчасової втрати працездатності, у 2016 році становив 17,1 мільярда гривень, 15,1 мільярда гривень з яких пішли на виплату соціальної допомоги.