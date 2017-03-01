Держкомпанії повинні відрахувати до бюджету 50% прибутку, для трьох норма знижена

Кабінет міністрів України за підсумками 2016 року встановив норму відрахування прибутку державними компаніями в бюджет на рівні 50% з трьома винятками - для "Укргідроенерго" (норма 30%), Ощадбанку (норма 30%) і "Центренерго" (норма 40%).

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Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу.

"Даним проектом рішення пропонується змінити норму дивідендів, спрямовуються до державного бюджету за результатами діяльності в 2016 році. Пропонується встановити цей норматив на рівні 50% з двома винятками - для "Укргідроенерго" державного "Ощадбанку" в розмірі 30%", - сказав заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, представляючи постанову.

За словами Нефедова, у випадку з "Ощадбанком" знижена норма покликана полегшити виконання банком своїх боргових зобов'язань, а з "Укргідроенерго" - виконати інвестиційний план та уникнути необхідності додаткового підвищення тарифів на електроенергію.