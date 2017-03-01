Україна підписала меморандум з МВФ, необхідний для отримання $1 мільярда кредиту – Reuters

Україна підписала меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ), який необхідний для отримання чергового траншу Фонду в розмірі $1 млрд.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в Національному банку України

"Українська сторона підписала оновлений меморандум про співпрацю", - сказав джерело.

Нагадаємо, Рада директорів МВФ не планує розглядати українське питання в найближчий тиждень. Як наголошується в розкладі засідань, сформованому аж до 6 березня, на порядку денному стоїть лише одне питання - аналіз макрофінансової ситуації.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмі розширеного фінансування (EFF) об'ємом 17,5 млрд дол. у вересні 2016 року – після більш ніж річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 млрд дол. До кінця 2016 року Україна розраховувала отримати четвертий транш у розмірі 1 млрд дол., виконавши для цього ключові умови, а саме - прийняла бюджет на 2017 рік і провела націоналізацію найбільшого в країні банку «ПриватБанк».

Разом з тим, питання засідання Ради директорів щодо українського питання і виділення грошей весь час відкладалося - спочатку на січень, потім на початок лютого, тепер на початок березня.

Для проведення засідання Україна і МВФ повинні підписати лист про наміри, а потім меморандум, в якому вказувалися б ключові маяки виконання програми реформ на найближчі місяці. Такими маяками, як очікується, будуть проведення земельної та пенсійної реформи.